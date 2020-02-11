شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: أولوية التعيين لأبناء «جنوب سيناء» بالمنشآت الجديدة بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الثلاثاء، العديد من المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مدن جنوب سيناء منها أعمال التطوير ورفع الكفاءة في وحدة صحة «أبوصويرة» التابعة للإدارة الصحية برأس سدر، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

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ووجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات وفقا للمواعيد المحددة، وذلك بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية؛ لرفع كفاءتهم المهنية وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير وجهت بأن تكون الأولوية في التعيينات بتلك الوحدات والمستشفيات لأبناء المحافظة، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ رغبات الممرضات إلى الجهات التي يرغبون العمل فيها.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء» والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضى.