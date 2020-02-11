شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» ينتقد «السلامات والأحضان» بالقاعة: «الصحافة مش غلطانة لما تنتقد سلوكياتنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سلوك بعض النواب داخل قاعة المجلس، وطالبهم بالالتزام بالائحة والتقاليد البرلمانية المتعارف عليها.

وقال «عبدالعال» خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، تعليقًا على تحرك الأعضاء داخل القاعة وسلامهم على الوزراء أثناء وجود وفد برلماني فرنسي: «إن أحد الصحفيين المحترمين وله ثقل، تحدث عن سلوك النواب داخل القاعة، وحمّل رئيس المجلس المسؤولية عن ذلك، ولكن رئيس المجلس له اللائحة والتقاليد البرلمانية، لكن لا الأولى تنفع ولا الثانية تشفع إذا لم يكن هناك إرادة من النواب للالتزام، وكأني أقول لكم زيدوا من هذا التصرف، فبمجرد بدء الجلسة تبدأ السلامات والأحضان، وهذا لا يوجد إلا عندنا، وغير مألوف في المجالس النيابية في الخارج».

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وأضاف: «وزير الزراعة يرد على طلبات الإحاطة وهناك من يتكلم معه من النواب أو يلقي عليه السلام، وهذه تصرفات يمكن أن اطبق فيها اللائحة، فهناك جانب لا يعرفه عني البعض أني أعرف ما يحدث داخل وخارج المجلس، فمن يعتقد أنه يتصرف أو يشي بوشاية لعضو أنها لا تصل لي، أقول له لا بتوصل لرئيس المجلس، فأنا أفهم في لغة تحريك الشفاه دون أن أسمعه، فالحمد لله أنا عملت في كل الوظائف التي أتيح لي العمل بها، وأفهم من يتكلم ومن يحرض ومن يسوق أخبار غير حقيقية، وكل هذا لاينفع ولا يشفع».

و تابع :«أرجو أن تكون التصرفات داخل القاعة بها نوع من الانضباط لحد ما، فالنائب بسلوكه، هو من يجبر الآخرين على احترامه، الآن كل من تحدث في طلبات الإحاطة انصرف من القاعة وكأنه يؤدي رسالة، وخلاص القاعة خالية رغم إن من اعتذر عن الجلسة هو نائب واحد والباقي انصرف من الجلسة».

و تابع: «لا نريد أن ينتقدنا أحد، فالصحافة مش غلطانة عندما تنتقدنا بسبب هذه السلوكيات وهي أمر غير مألوف وغير مقبول، فمثلا هناك نائب جاء إلى مدير مكتبي وتحدث معه بطريقة غير لائقة، وهناك أمور كثيرة لا يسمح إلتزامي الوظيفى بالتحدث فيها داخل المجلس، وأؤكد بثقة كاملة، أنا أعلم كل شاردة وواردة في المجلس ألا هل بلغت».