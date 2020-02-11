شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يحيل 7 قرارات رئاسية للجان المختصة لإعداد تقارير بشأنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على إحالة 7 قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على المجلس.

وأحال المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2020 حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان: الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والتعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما أحال مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2020 حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان: الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والطاقة والبيئة، والتعليم والبحث العلمي.

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كما وافق المجلس على إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2020 حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي لعام 2018، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان: الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والطاقة والبيئة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما وافق المجلس على إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2020 حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2018، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير.

وأحال المجلس كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، حول دعم المكون المصري من المشروع العالمي «الهجرة من أجل التنمية»، والموقعة بتاريخ 19 نوفمبر 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان: الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية.

كما أحال المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، حول مشروع «حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي»، والموقعة في القاهرة بتاريخي 8 و9 ديسمبر 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان: الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية.

ووافق مجلس النواب على إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 68 لسنة 2020، بشأن اتفاقية تسهيل تمويل بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبنك كندا لتنمية الصادرات، بمبلغ 226 مليون يورو، والموقعة بتاريخ 12 ديسمبر 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة.