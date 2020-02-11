شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع «طالب الرحاب»: المتهمون استدرجوا المجني عليه بنية تأديبه وليس قتله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد حلاوة، محاكمة المتهم «أ. ح. ع.»، وابنته، و6 متهمين آخرين لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «طالب الرحاب»، لجلسة 10 مارس، مع عرض المتهمة «ح. أ.» على لجنة ثلاثية للتأكد من عذريتها من عدمه.

وقال دفاع المتهمين من الخامس للثامن، أن مجرى تحريات المباحث أكد في شهادته أمام هيئة المحكمة، أن المتهمين من الخامس إلى الثامن استدرجوا المجنى عليه بنية تأديبه أو الانتقام منه، وليس قتله.

ونشبت مشادة كلامية بين دفاع المتهمين الخامس والأول والثاني لإرجاء نظر القضية مما ينتج عنه تعطيل الفصل فيها، بينما قال دفاع المتهم الرابع، إن دفاع المتهمين الأول والثاني طلبا عرض المتهمة «ح. أ.» على لجنة طبية ثلاثية للتأكد من عذريتها، موضحة أن الطب الشرعي سبق وأن فصل في هذا الموضوع، مؤكدًا عذرية المتهمة.

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كان النائب العام السابق، المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهم «أ. ح. ع.»، وابنته، و6 متهمين آخرين «محبوسين» إلى المحاكمة الجنائية في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ«قضية طالب الرحاب».

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، الاثنين، أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين قاموا على إثر خلاف بين المتهم الأول والمجني عليه لكشف الأخير قيام المتهم بتزوير بطاقة تحقيق شخصية للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، وقاموا باستدراج المجني عليه إلى تلك الشقة عن طريق المتهمة الثانية «خطيبته وزميلته بإحدى الجامعات الخاصة»، ثم قاموا جميعًا بالاشتراك في قتله وأخفوا جثته بدفنها بحفرة أعدها المتهم الأول بالشقة، كما قاموا بسرقة ما كان بحوزته من متعلقات عقب الواقعة.

واعترف المتهم الأول تفصيليًا بارتكاب الجريمة، بالاشتراك مع بقية المتهمين، وقام بتمثيل كيفية ارتكاب الواقعة على مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.

وأحيل المتهمون جميعًا محبوسين للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأحيلت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.