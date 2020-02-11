شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: مقتل 17 «إرهابيًا» في تبادل إطلاق نار بالعريش (تفاصيل وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، مقتل 17 عنصرًا إرهابيًا في تبادل لإطلاق النيران بمنطقة العبيدات بالعريش في محافظة شمال سيناء.

وأوضح بيان الوزارة أن قوات الأمن عثرت بحوزة الإرهابيين على 6 بنادق آلية و2 بندقية خرطوش و3 عبوات متفجرة.

وقال البيان إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات/ ثالث العريش بشمال سيناء، واتخاذه وكراً لهم ومرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، حيث تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع 11 عنصرًا، بينما تمكن البعض الآخر من الهروب داخل أحد المنازل المهجورة الكائنة بمنطقة الحوص/ أول العريش، وجرى تتبعهم وحصارهم والتعامل معهم، ما أسفر عن مصرع 6 آخرين، وعثر بحوزتهم على (4 بنادق آلية – 2 حزام ناسف)، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

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وذكر البيان أن ذلك يأتي استمراراً لجهود وزارة الداخلية المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات العدائية والتى تستهدف القوات المسلحة والشرطة والنيل من مقدرات البلاد.

وقالت مصادر أمنية بقطاع الأمن الوطني إن عمليات المتابعة في الأجهزة المعلوماتية، أفادت أنها رصدت تحرك هذه العناصر، وتخطيطها للقيام بعمليات نوعية ضد قوات وارتكازات الشرطة في العريش وشمال سيناء، وعلى الفور تم التعامل مع هذه المعلومات والتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية، والتحرك والقضاء على هذه البؤرة الارهابية قبل تنفيذ أي أعمال عدائية.

وأضافت المصادر أن قطاع الأمن الوطني مستمر في تتبع ورصد العناصر الارهابية التي تسعي للقيام بأي أعمال في الداخل والخارج، خاصة مصادر التمويل لهذه الجماعات التي تستهدف الدولة المصرية، وأن أجهزة المعلومات في الشرطة والقوات المسلحة نجحت في التصدي وإجهاض الكثير من المخططات العدائية لهذه الجماعات مؤخرا، بدليل القضاء على 57 بؤرة ارهابية في نهاية العام الماضي.

وتابعت المصادر أن المعلومات المؤكدة التي وصلت للقطاع، وتم التنسيق مع مجموعة العمليات الخاصة، واستطاعت تحديد الأماكن وتتبع العناصر حتى القضاء عليها.

مقتل 11 «عنصراً إرهابياً» في شمال سيناء

مقتل 11 «عنصراً إرهابياً» في شمال سيناء

مقتل 11 «عنصراً إرهابياً» في شمال سيناء

مقتل 11 «عنصراً إرهابياً» في شمال سيناء

مقتل 11 «عنصراً إرهابياً» في شمال سيناء