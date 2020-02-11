شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى وزيرة البيئة لاستعراض الموقف البيئى لبحيرتى مريوط وقارون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لاستعراض الموقف البيئي لبحيرتي مريوط وقارون، وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة دور وزارة البيئة في تطوير بحيرة مريوط، التي تقع على مساحة 16.3 ألف فدان جنوب الإسكندرية، والذي يتمثل في الرصد الدوري لنوعية مياه البحيرة، وفي هذا الصدد تقوم الوزارة بتركيب 3 محطات رصد بالإضافة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة طلمبات المكس، وتتبنى الوزارة برنامج الرصد الدوري كل 3 شهور لرصد نوعية المياه بجميع البحيرات المصرية بالتعاقد مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد من خلال رحلات حقلية سنوية،

كما تقوم الوزارة، وفقاً لما أشارت إليه الدكتورة ياسمين فؤاد، بالتفتيش الدوري على المنشآت الصناعية، ومتابعة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي للمنشآت الصناعية، ومراجعة دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات.

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كما استعرضت الوزيرة موقف الشركات من تنفيذ إجراءات الربط على الشبكة طبقا للخطة الزمنية حتى 31 مارس 2020. وكذا استعرضت عدداً من الإجراءات المطلوبة من كل جهة والتي تسهم في تطوير البحيرة.

ومن ناحية أخرى، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الجهود التي تبذلها وزارة البيئة لتطوير بحيرة قارون بمحافظة الفيوم في إطار التوصيات التي خرجت عن اللجنة المشكلة الخاصة بإعداد دراسة للتوازن البيئي ببحيرة قارون.

وتطرقت إلى مقترح إقامة مجمع صناعي لإنتاج الأملاح الصناعية والغذائية بالتعاون بين محافظة الفيوم وعدد من الجهات، كما تناولت مشكلة التلوث الناتج عن الصرف الصحي بالبحيرة، وكذا التلوث الناتج عن الصرف الصناعي، وكيفية التعامل معها.