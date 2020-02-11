شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل عشش المهاجرين بالمرج وتنقل 58 أسرة لوحدات المحروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدات أجهزة محافظة القاهرة بالتعاون مع شرطة المرافق ومديرية أمن القاهرة، أعمال إزالة عشش المهاجرين بالاندلس بحى المرج، تحت إشراف المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة كريمة لسكان تلك المناطق .

واوضح نائب محافظ القاهرة، أنه تم إزالة 58 عشة وحصر 80 أسرة وجارى تسكينهم بمساكن المحروسة بالسلام، حيث تم توفير وسائل نقل لحمل امتعتهم الخفيفة ليتسلموا وحدات جاهزة كاملة الأثاث والمرافق والمشروع به كافة الخدمات لتوفير حياة كريمة للأسر .

Advertisements

وشهد ملف تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، تطورا كبيرا، وذلك بعد القضاء على أكثر من 60% من المناطق العشوائية والتى عانت منذ عشرات السنين، حيث تم نقل السكان لمناطق بديلة بمدينة الأسمرات ومشروعات أخرى وفرت آلاف الوحدات السكنية المفروشة لسكان المناطق العشوائية، ومن المقرر أن تستكمل العاصمة تطوير باقى المناطق العشوائية خلال العام الجديد 2020 لتعلن بنهاية العام الجارى خلوها من العشوائيات.

ومن المقرر أن يتم إخلاء عدد من المناطق خلال عام 2020 وهى "حكر السكاكينى الجديد بالشرابية بالمنطقة الشمالية، والمنطقة الشرقية يوجد 3 مناطق بالمرج والسلام أول، والمنطقة الغربية باستكمال إزالات حى منشأة ناصر، والمنطقة الجنوبية يوجد مناطق عشوائية بأحياء مصر القديمة والخليفة ودار السلام والسيدة زينب، حيث سيتم إزالة حكر السكاكينى الجديد والعصارة وعشش المهاجرين وشرق السكة الحديد بالسلام أول، وأماكن الخطورة بمنشأة ناصر ودار السلام ومصر القديمة، المحجر وبطن البقرة والحطابة والطيبى، واستكمال تطوير الجبخانة وعرب اليسار، وسيتم إزالة ونقل المبانى المحيطة بالقلعة غير الأثرية والمعتدية على الآثار، وكل السكن غير الملائم والمخالف والمعتدى على حرم الأثر وحرم القلعة، وهناك توجه من الدولة لإحياء المنطقة التاريخية والأثرية بالقاهرة.