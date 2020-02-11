شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية بمنظومة العمل على مستوى كليات الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير رئاسة مجلس الوزراء حول منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يناير الماضى، تحقيق جامعة القاهرة معدلات مرتفعة فى انجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها، وذلك من خلال استقبال الشكاوى والطلبات والالتماسات المُقدمة وفحصها والتفاعل معها، وفقًا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات والإدارات المختصة، للبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها بسرعة وإزالة أسبابها.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء، إن الجامعة تحرص على استقبال الشكاوى المُقدمة لها والتحرك السريع تجاهها، وفحصها بدقة وفى أسرع وقت ممكن للرد عليها، موضحًا أن تحقيق جامعة القاهرة معدلات إنجاز مرتفعة فى حسم الشكاوى يأتى فى إطار حرص الجامعة على تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإضفاء قواعد الشفافية والنزاهة والعدالة لمنظومة العمل بجميع الكليات والمعاهد والمستشفيات والوحدات التابعة لها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء العام داخل الجامعة.

يُشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض تقريرًا أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة واستجابات مختلف الجهات الحكومية لها، تضمن أعلى الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية والجامعات استقبالًا وتعاملًا وتفاعلًا مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار استمرار متابعة الجهود المبذولة لرصد أعداد الطلبات والشكاوى والاستغاثات الواردة من المواطنين، وآليات الاستجابة لها والتعامل معها من مختلف هذه الجهات، بهدف تيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة وتلقى ورصد الشكاوى، وسرعة التعامل معها.

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وعلى جانب آخر كان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أكد أن التفكير النقدى مشروع كبير ومقرر من المقررات الدراسية على طلاب الجامعة، موضحا أن المادة مشروع لجامعة القاهرة لتغيير طرق التفكير، مؤكدا أن التفكير بالطرق التقليدية يقودنا إلى مظاهر الغوغائية واستنتاج ما لا يلزم بالضرورة.

وأضاف الخشت أنه لابد من تعليم الطلاب التفكير النقدى حتى يتمكن من التمييز بين الأفكار والمقدمات والقضاء على مغالطة التطبيق الشائع، وأن الحق لا يؤخذ بالأغلبية، مؤكدا أنه لابد من تعليم الطلاب من خلال الاستدلال بطريقة سليمة والعمل على المقدمات والاستهلال بالنتائج.