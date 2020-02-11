شكرا لقرائتكم خبر عن "يارا" فى البرازيل.. فيروس جديد يهدد العالم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الرعب الذى أثاره ظهور فيروس كورونا في كل دول العالم، وانشغل الجميع بالبحث عن علاج ووقاية له، ظهر فجأة فيروس جديد يزيد من حالة الخوف لدى العلماء، ويزيد القلق لدى الجميع من هجمة جديدة لفيروس آخر يصفه العلماء بالغامض، وهو فيروس "يارا".
ذلك الفيروس الذى ظهر مؤخرا واكتشفه العلماء في إحدى البحيرات الصناعية بالبرازيل، ولم يتمكن العلماء حتى الآن من كشف غموضه، ويرصد الفيديو التالى حكاية ذلك الفيروس الغامض.
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