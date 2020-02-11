شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة :السيسي التقى رئيس شركة شلمبرجيه العالمية بمجال البترول والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى صباح اليوم على هامش "مؤتمر مصر الدولى للبترول إيجبس 2020" مع أوليفيه لوبوش رئيس شركة شلمبرجيه العالمية المتخصصة فى مجال البترول والغاز، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد خلال اللقاء على دعم أنشطة الشركة فى مصر مع التطلع لتعزيز مجالات الشراكة بين قطاع البترول والغاز وشركة شلمبرجيه، وكذلك تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والتكنولوجيات المتقدمة التى تمتلكها الشركة فى تطوير ورقمنة قطاع البترول، والمشاركة فى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المصرية العاملة فى هذا المجال.

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وفى هذا السياق، تم استعراض خلال المقابلة الموقف التنفيذى لمشروع بوابة مصر لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف من خلال إنشاء مركز معلومات يشمل كافة أنشطة الاستكشاف والإنتاج لجمع ومعالجة البيانات باستخدام التقنيات الحديثة من خلال شبكة المعلومات الدولية.

من جانبه، أكد رئيس شركة شلمبرجيه اهتمامهم بتطوير وزيادة الاستثمار فى الفترة المقبلة بمصر التى تعد منطقة جذب للاستثمارات فى ضوء نتائج الأعمال الناجحة التى تحققت مؤخرًا فى مجال البحث عن البترول والغاز خاصة فى منطقة شرق البحر المتوسط، الامر الذى جعل من مصر أولوية فى أعمال الشركة وتواجدها فى مصر، مشيرا إلى أن اهتمام الشركة يتعدى أنشطة البحث والاستكشاف لان هناك فرصًا استثمارية متاحة فى مشروعات التصنيع والتسويق للمنتجات البترولية، وإقامة شراكات اقتصادية تقوم على المنفعة المتبادلة.