شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يوجه بعدم المغالاة في «عقود نظافة المحال»: «جنيه واحد يوميًا كفاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم المغالاة في عقود النظافة الجديدة، التي يتم تحريرها مع المحال، ضمن منظومة النظافة الجديدة وبدأ المحافظ في تطبيقها منذ توليه المسئولية.

وقال «مختار» خلال اجتماع المجلس التنفيذي، الثلاثاء، إنه «بلاش مغالاة في التعاقد مع المحال في عقود النظافة لازم تقارنوا بشكل عادل بين ما يخرجه المحل من قمامة ومخلفات وبين مقابل التعاقد بحد أدنى 30 جنيه شهريًا بواقع جنيه واحد يوميًا، وهذا مقابل بسيط لما سنقدمه له خلال المنظومة الجديدة»، مشيرًا إلى عدم التقصير مطلقًا في تشغيل منظومة النظافة باعتبارها أحد الاحتياجات التي تمس حاجة المواطنين اليومية.

وأكد على ضرورة تنظيم العمل في قطاع النظافة خلال تلك الفترة حتى إنهاء مشكلة شركة التجميع من خلال عمل محطات نقل وسيطة يتم من خلالها النقل إلى المقلب في قلابشو أو إلى المقلب القديم حتى يتم تشغيل المصانع الجديدة وفى مقدمتها مصنع سندوب، المقرر البدء في تنفيذه قريبًا.