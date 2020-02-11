شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار»: تقديم التسهيلات للطلاب الأردنيين للدراسة بالجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، على العايد سفير الأردن بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مشيرًا إلى استعداد مصر لتقديم التسهيلات اللازمة للطلاب الأردنيين للدراسة بالجامعات المصرية، وزيادة المقاعد والمنح المخصصة لهم.

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وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجالى التعليم العالي والبحث العلمي.

واستعرض «عبدالغفار» جهود الوزارة المبذولة لتسهيل الإجراءات على الطلاب الوافدين، ومنها إطلاق تطبيق «ادرس في مصر» لمساعدة الطلاب الراغبين في الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم في التعرف على المؤسسات التعليمية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، التي تشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، والكليات والمعاهد التكنولوجية والمعاهد العليا، بالإضافة إلى ارتباطه مع بوابة الوافدين، ومع نظام التنسيق بمراحله المختلفة وبنظام التقديم والقبول بالجامعات الخاصة.

ومن جانبه، وجه السفير الأردنى الشكر لمصر على جهودها في حل مشاكل الطلاب الأردنيين، مشيرًا إلى أن هناك حوالى 1300 طالب أردني يدرسون بالجامعات الحكومية المصرية خلال العام الدراسي الحالي، مؤكداً على تميز العلاقات المصرية الأردنية عبر التاريخ في شتى المجالات وخاصة التعليم العالى.

حضر اللقاء الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم، الدكتورة كاميليا صبحي، القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.