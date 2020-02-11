شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة القرآن الكريم تحتفل باليوم العالمي للراديو الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد محمد نوار، رئيس إذاعة القرآن الكريم، خطة شبكة البرنامج العام للاحتفال باليوم العالمي للراديو، الخميس المقبل.

وقال «نوار»، في تصريح له، الثلاثاء، إن الاحتفال باليوم العالمي للراديو سيركز على المحاور التالية: إلقاء الضوء على المناسبة وسبب الاحتفال بها، إلقاء الضوء على دور الإذاعة كصوت للشعب ومدى مساهماتها في عرض قضاياه ومشكلاته والتعبير عن آماله وطموحاته.

وأوضح د. حسن مدني، رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، أن الاحتفال باليوم العالمي للراديو سيكون من خلال البرامج التالية تقديم مجموعة من التلاوات القرآنية النادرة لقدامي القراء الذين التحقوا بالإذاعة وذلك على مدار اليوم، تقديم مجموعة من الابتهالات الدينية لقدامي المبتهلين الذين التحقوا بالإذاعة على مدار اليوم، مجموعة من الأحاديث التراثية لقدامى المتحدثين، إجراء حوار يذاع خلال اليوم مع وزير الأوقاف حول دور إذاعة القرآن الكريم في خدمة الإسلام وإظهار وسطيته وسماحته، بالإضافة إلى حوار مع مفتي الجمهورية وبعض العلماء الآخرين للحديث حول أهمية دور الإذاعة في تقديم الثقافة الدينية الصحيحة وتوضيح المقاصد الدينية للقرآن والسنة النبوية وكذلك المفاهيم التي يجب أن تصحح.