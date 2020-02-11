شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عامر: أغلب مشروعات البترول مُموّلة من البنوك المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن «قطاع البترول مستقر، ونفخر بدعم القطاع المصرفي لمشروعاته التي نتطلع لزيادتها في المجالات من تكرير وبتروكيماويات ونقل وتوزيع».

وقال «عامر»، ضمن فعاليات اليوم الأول لمعرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول إيجبس ٢٠٢٠، الثلاثاء، استعرض خلالها تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي، إن «القطاع المصرفي مستعد باستمرار لدعم وتمويل النمو في قطاع البترول، إذ أننا مؤمنون بفرص نجاحه وتحقيقه للإنجازات»، مشيرًا إلى أن «الكثير من مشروعات قطاع البترول حاليًا ممولة من البنوك المحلية».

وأضاف أن «مصر حققت نموًا مضطردًا، ونسعى لاستمراره، فقد تم اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف في عام ٢٠١٦ وفق دراسات مسبقة وبحيطة كاملة، وحقق نجاحات عظيمة وخاصة في حركة تدفق الأموال، كما حققت خطط مواجهة التضخم أهدافها وتم جذب استثمارات جديدة من طرح السندات»، مشيرًا إلى «اهتمام الدولة بتشجيع القطاع الخاص وتقديم قروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة ووجود نظام بنكي قوى ومؤمن بشكل كامل وقادر على دعم استقرار السوق وتمويل المشروعات».