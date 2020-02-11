شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة «بكتل» الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، على هامش «مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2020»، مع رئيس مجلس إدارة شركة بكتل الأمريكية، بريندان بكتل، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

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وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تقديره لنشاط الشركة العالمية في مصر وللتعاون القائم معها، مؤكدًا حرص مصر على الاستفادة من خبرات الشركة، ليس فقط في قطاع البترول والغاز، وإنما أيضًا في قطاع النقل والتشييد في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجارية في ربوع مصر، وكذلك في مجال معالجة وتحلية المياه والذي يمثل أحد المجالات ذات الأولوية الحيوية في إطار استراتيجية الدولة لحسن إدارة وتعظيم مواردها المائية.

وأوضح رئيس شركة بكتل أن هناك طموحا كبيرا لدى الشركة لزيادة نشاطها ومشروعاتها في مصر، مشيرًا في هذا السياق إلى مشروع مجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجاري التعاقد بشأنه مع وزارة البترول.

ووجه رئيس مجلس إدارة شركة بكتل الأمريكية التهنئة والتقدير للرئيس السيسي على ما لمسه شخصيًا تجاه الجهود الكبيرة للدولة المصرية خلال الأعوام الماضية والتي انعكست على كل المجالات في مصر، خاصة التنموية والاقتصادية، وكذلك البنية التحتية التي تتيح فرصًا واعدة للاستثمار، وكذلك توطين الصناعات وفق توجهات الدولة المصرية.