شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء تفقدهما مراكز شباب «النوبة».. وزير الرياضة يلعب تنس الطاولة مع محافظ أسوان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الثلاثاء، عددًا من مراكز الشباب بمركز نصر النوبة، يرافقهما فتحي عبدالحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وجرى استقبالهما بالموسيقى العسكرية والطبق النوبي وتقديم الفشار والبلح والفول السوداني.

كما تفقد الاثنان مراكز شباب كلابشة وأبوهور وقرشه والشهيد عبدالمنعم رياض، ومركز شباب مدينة نصر النوبة والريقة والديوان، وتابع الوزير سير العمل بالمنشآت الرياضية والمكتبات داخل تلك المراكز، ودراسة سبل دعمها بما يتناسب مع حجم الأنشطة المنفذة والأعضاء المترددين عليها.

واستعرض محافظ أسوان مهاراته الرياضية، في الجولة، إذ قام بـ«تنطيط الكرة»، أمام وزير الرياضة، خلال تفقده مركز شباب أبوهور، ثم لعب الوزير والمحافظ مباراة تنس طاولة بمركز شباب قرشة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، بسرعة الانتهاء من إنشاء الملعب المتعدد وحديقة للأطفال، ودراسة إنشاء ملعب قانوني بمركز شباب نصر النوبة، كما أكد على دراسة مقترح بإعادة ترميم مبنى مركز شباب الريقة، وإنشاء سور للملعب القانوني، وتطوير الملعب المتعدد.

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وطالب وزير الشباب والرياضة مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان بزيادة أعداد العاملين والأخصائيين بمركز شباب عبدالمنعم رياض، وتزويده بأجهزة حاسب آلي، وسرعة تنفيذ وإنشاء نادي للمرأة والفتاة بمركز شباب الديوان، مع تزويده بأجهزة حاسب آلي، وكذلك سرعة اتخاذ إجراءات طرح المحلات على سور المركز، مع دراسة مقترح بإنشاء ملعب قانوني.

كما افتتح الوزير والمحافظ أعمال تطوير مركز شباب الدر وتنقالة، حيث استمعا لشرح تفصيلي من مسؤولي المركز عن أهم وأبرز الأنشطة والفعاليات التي يقوم المركز بتنفيذها، ومدى الاستفادة المثلى للشباب.

وأطلق وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان، إشارة البدء لمارثون الجري تحت شعار «الرياضة حق للجميع»، من أمام ميدان مركز شباب مدينة نصر النوبة ولمسافة 5 كم، حتى مركز شباب إبريم بمشاركة ألف شاب وفتاه فوق سن ١٦ سنة.

كما افتتح الوزير مهرجان النوبة الرياضي بمركز شباب الدر وتنقالة، والذي بدأ بعروض فنية لفرق الفنون الشعبية النوبية لمركز شباب الدر وتنقالة، ورقصة السيوف لفرقة عرب المالكي، وحضور نهائي مباريات مهرجان النوبة «خماسي قدم – طائرة – تنس طاولة» بعنوان «لأني رجل مصري»، ومشاهدة عرض لمهارات خماسي كرة القدم لمركز الفتيات التابع للمركز الثقافى البريطاني بمدرسة الكرة، ومشاهدتهما لنهائي دوري خماسي كرة القدم .

واختتم الدكتور أشرف صبحي واللواء أشرف عطية، زيارتهما لمركز نصر النوبة بتوزيع الجوائز على الفائزين في الألعاب الرياضية المختلفة.

وأثنى وزير الرياضة على الجهود المبذولة من قبل محافظ أسوان في التعاون والمساهمة الدائمة في دعم الأنشطة الشبابية والرياضية، وخطط الوزارة التي تنفذ من خلال مديرية الشباب والرياضة بأسوان.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يتفقد مراكز الشباب بقري النوبة في أسوان