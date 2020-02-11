شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المركزي للإحصاء»: مصر تستقبل مولودًا كل 17.3 ثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، عن زيادة عدد السكان في مصر إلى 100 مليون مواطن مسجل في الداخل.

وقال «بركات»، خلال مؤتمر للإعلان عن زيادة عدد سكان مصر، إن متوسط الزيادة السكانية اليومية خلال عام 2019، بلغ 4813 نسمة، أي 3.3 فرد كل دقيقة، وهو ما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.3 ثانية، وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%، مشيرًا إلى أن محافظات الوجه القبلي هي الأكثر مساهمة في الزيادة السكانية.