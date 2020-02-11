شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس أمام «النواب»: اتخذنا التدابير ضد «كورونا» بما فيها السفن العابرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اجتماعًا، الثلاثاء، لمناقشة آفاق التنمية بقناة السويس، في حضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وقال النائب يحيى كدواني، عضو اللجنة في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب الاجتماع، إن رئيس الهيئة أكد اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع وزارة الصحة لمنع دخول فيروس كورونا والتعامل مه، وأكد خلو الهيئة ومنشآتها من الفيروس واهتمام الهيئة بسلامة العاملين لديها، خاصة الذين يتعاملون بشكل مباشر مع السفن العابرة للقناة كالمرشدين وغيرهم من العاملين.

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وأضاف أن رئيس الهيئة أشار إلى أن التدابير الوقائية امتدت للسفن العابرة من قناة السويس عبر التنسيق مع وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه أكد على جهود التطوير المستمر للارتقاء بالخدمات، خاصة مع وجود الطرق البديلة العالمية للملاحة، وأشار إلى أن «ربيع» أوضح أنه تم تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن باستثناء السفن الخاصة بالغازات المُسالة مع ارتفاع عدد السفن الجاري إنشاؤها.

وقال «كدوانى»، إن رئيس الهيئة أشار إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة من أجل تطوير الشركات الخاسرة وعددها (6)، بالإضافة إلى دعم إدارة الكراكات لمواجهة حالات الإطماء والتطهير بشكل دائم.

من جانبه، قال النائب محمد المصرى، عضو اللجنة، إنه طالب رئيس هيئة قناة السويس بعدم زيادة تعريفة المياه لأهالي مدن القناة، لتبقى على وضعها القائم، إذ إن هناك اتجاهًا لزيادتها، بالإضافة إلى المطالبة بسرعة الانتهاء من مستشفى هيئة قناة السويس المزمع إنشاؤها بمحافظة السويس.