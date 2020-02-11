شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي رئيس «بي بي» البريطانية: شكرًا لمساهمتكم في إنتاج الغاز والبترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، خلال حضوره «مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2020»، مع الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم «بي بي» البريطانية، برنارد لوني، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

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وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية في مصر منذ منتصف القرن الماضي حتى الآن، أسهمت خلالها الشركة بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، مما دعم هذا القطاع بشكل محوري وساهم في جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة في شرق البحر المتوسط، معربًا عن التطلع لمزيد من أنشطة الشركة واستثماراتها في مصر سعيًا لزيادة الاستكشافات في مجال الغاز والبترول ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والمقبلة.

وأكد الرئيس السيسي على الأولية المتقدمة التي تنتهجها الدولة تجاه مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة، مما له من مردود وقيمة مضافة مهمة في هذا القطاع، مشيرًا إلى أهمية التوسع في برامج الشركة البريطانية الناجحة فيما يتعلق بالتدريب وتنمية المهارات، وذلك استمرارًا لدعمها للعديد من المبادرات التعليمية، بما في ذلك تمويل المنح الدراسية للخريجين المصريين في كبرى الجامعات البريطانية.

من جانبه، أعرب رئيس شركة بريتش بتروليوم عن اعتزازه وتقديره بمقابلة الرئيس، موضحًا أنه حرص على أن أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه تكون إلى مصر نظرًا لأهميتها البالغة في المنطقة، وتأكيدًا على أن مصر كانت وستظل شريكًا استراتيجيًا لشركة بريتيش بتروليوم، مشيدًا بما حققته مصر من تطور لافت في مجال الطاقة وتنوع مصادرها، وكذلك في مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع البترول والغاز بوجه خاص.