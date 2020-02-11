شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي»: تسوية مديونية 141 شركة بإجمالي 18.3 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف البنك المركزي المصري عن آخر تطورات مبادرة «مساندة المصانع المتعثرة».

وقال البنك في بيان، الثلاثاء، إن «عدد الشركات التي تم الاجتماع بها في البنك المركزي منذ بدء المبادرة وحتى 5 فبراير عددها 141 شركة»، مشيرًا إلى أنه «تمت تسوية مديونيات قيمتها 18.3 مليار جنيه، وتم التنازل عن 10.6 مليار جنيه، فضلاً عن 45 شركة من كبرى الشركات خارج إطار المبادرة، تمت تسوية مديونيات بقيمة 36.9 مليار جنيه».

وأضاف أنه «تم التنازل عن 5.5 مليار جنيه، بينما هناك 80 مصنعًا تمت إعادة تشغيله أو رفع كفاءته، وهناك 93 عميلًا لديهم إجراءات قضائية تم وقف الإجراءات لعدد 89 منهم».