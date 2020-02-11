شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» ينتقد «المصيلحي»: 90% من الفلاحين مستأجرون وليسوا مُلاكًا.. وتقرير القصب «مغلوط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قيام وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بتجاهل منتجات أخرى من قصب السكر أثناء عرضه ملف تسعير شراء المحصول من المزارعين، على رئيس مجلس الوزراء.

Advertisements

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير الزراعة، السيد القصير، بشأن انخفاض أسعار توريد قصب السكر من المزارعين.

وقال «عبدالعال»، ردًا على طلب بعض النواب بإعادة النظر في أسعار طن قصب السكر: «هناك مخرجات أخرى من القصب غير السكر وتباع بأسعار باهظة، ونسي وزير التموين عرضها على مجلس الوزراء ويتم بيعها بأسعار غالية»، مشيرًا إلى أن العرض على الحكومة من جانب وزير التموين مغلوط، لأنه يتم حساب سعر السكر فقط، بينما هناك منتجات أخرى تخرج من القصب.

وطالب رئيس مجلس النواب بإعادة الدراسة في شأن أسعار قصب السكر، وفقًا للحد الأدنى الذي يجبر الضرر، مشيرًا إلى أن الدراسة التي قامت بها وزارة الزراعة تجاهلت أيضًا حساب إيجار فدان الأرض، قائلا: «الدراسة المعروضة في هذا الشأن تعاملت وكأن كل المزارعين يمتلكون الأراضي، علمًا بأن قرابة 90% من الفلاحين مستأجرون».