شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رمضان ربيع.. من هي المولودة رقم 100 مليون في تاريخ مصر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المولود رقم 100 مليون هي رضيعة من مدينة سمالوط، محافظة المنيا، وتدعى ياسمين رمضان ربيع.

وكان «بركات» أعلن في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، زيادة عدد السكان في مصر إلى 100 مليون مواطن مسجل في الداخل، لتصبح الـ 100 مليون الأولى في تاريخ مصر.