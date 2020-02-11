شكرا لقرائتكم خبر عن 1494 حتى الآن.. تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنًى تابعًا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشؤون المجالس النيابية، ومسؤولي الجهات المعنية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد لها في 31 ديسمبر الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناءً عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنًى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة حتى الآن، 1494 كنيسة ومبنًى تابعًا.

وأضاف أن الاجتماع استعرض أيضًا موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، إذ تشهد الفترة الحالية تحسنًا نسبيًا في معدلات استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بهذه الكنائس.