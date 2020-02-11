شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة النائب العام الأسبق رجاء العربى وتشيع الجنازة من مسجد الرحمن الرحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى المستشار رجاء العربى النائب العام الأسبق اليوم الثلاثاء، والذى شغل هذا المنصب خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 1999.

وقال مصدر قضائى، أنه من المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحل المستشار رجاء العربى اليوم الثلاثاء من مسجد الرحمن الرحيم.

يذكر أن المستشار رجاء العربى النائب العام الأسبق شغل هذا المنصب في عام 1991 وظل منصبه لمدة 8 سنوات متواصلة حتى بلغ السن القانونية للمعاش في عام 1999.

وشهدت فترة توليه منصبه العديد من القضايا الهامة والمثيرة للجدل والتي كان ابرزها إحالة قضية نواب القروض، وقضية لوسى أرتين الشهيرة، وفى 4 فبراير 1993 تم ضم المستشار رجاء العربى إلى عضوية المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

Advertisements

ويعد منصب النائب العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، وهى شعبة من شعب القضاء، ويتكون وهذا الجهاز من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة، ووظيفة النائب العام غالبا ما يشغلها رجل بدرجة وزير وهو عضو المجلس الأعلى للقضاء.

ويعود تاريخ منصب النائب العام في مصر إلى 29 نوفمبر 1881، حيث تم تعيين أول نائب عام وهو إسماعيل يسري باشا، وكان ذلك قبل إنشاء المحاكم وبعد الاحتلال الإنجليزي لمصر تعاقب على هذا المنصب عدد من النواب العموم الأجانب والمصريين، ليأتي عبد الخالق ثروت باشا، ويشغل المنصب في نوفمبر 1908، وينتهي من وقتها تولي أي أجنبي لهذا المنصب.