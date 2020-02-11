شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يطالب مجلس الوزراء بإعادة دراسة أسعار تكلفة محصول قصب السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، من مجلس الوزراء إعادة دراسة أسعار تكلفة زراعة قصب السكر بكل المحافظات التى تعانى، مضيفا أن هذا أمر لا يمكن أن تتجاهله الحكومة لأنه أمر مرتبط بحياة المواطنين وهم يطلبون الحد الأدنى الذى يجبر الضرر.

وأشار عبد العال، إلى أن وزير الزراعة قدم دراسة عن تكلفة زراعة فدان قصب السكر وكانت ناقصة إيجار الفدان، وتم تقديمها على أساس أن كل مزارعى قصب السكر ملاك الأراضى التى يزرعونها، وهذا غير صحيح حيث أن 90% منهم مستأجرين.

وأوضح "عبد العال"، أن وزير الزراعة غير مسئول عن تسعير سعر محصول قصب السكر، مضيفا: "وزير التموين هو المسئول حيث أن الشركة القابضة المسئولة عن التسعير تابعة لوزير التموين".

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وأضاف "عبد العال" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، من هذه المنصة وباسم كل النواب الذين يأتون إلى مكتبى بشأن مشكلة تسعير محصول قصب السكر

وقال "عبد العال" تعقيبا على مخاطبة النواب لوزير الزراعة، بشأن مشكلة تسعير المحصول أن موضوع السكر خاص بوزير التموين، وأن وزير الزراعة غير مختص، مضيفا "العرض كده مغلوط".

يذكر أن الجلسة العامة تناقش طلبات إحاطة موجهة لوزير الزراعة السيد قصير من بينها تسعير المحاصيل الزراعية.