شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: تقديم تسهيلات للطلاب الأردنيين للدراسة بالجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ظهر اليوم الثلاثاء، على العايد سفير الأردن بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر الوزارة، وخلال اللقاء أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مشيرًا إلى استعداد مصر لتقديم التسهيلات اللازمة للطلاب الأردنيين للدراسة بالجامعات المصرية، وزيادة المقاعد والمنح المخصصة لهم.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجالى التعليم العالي والبحث العلمى.

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واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي حول تفاصيل اللقاء جهود الوزارة المبذولة لتسهيل الإجراءات على الطلاب الوافدين، ومنها اطلاق تطبيق " ادرس فى مصر" لمساعدة الطلاب الراغبين فى الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم فى التعرف على المؤسسات التعليمية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي التى تشمل: الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، والكليات والمعاهد التكنولوجية والمعاهد العليا، بالإضافة إلى ارتباطه مع بوابة الوافدين، ومع نظام التنسيق بمراحله المختلفة وبنظام التقديم والقبول بالجامعات الخاصة.

من جانبه وجه السفير الأردنى الشكر لمصر على جهودها فى حل مشاكل الطلاب الأردنيين، مشيرًا إلى أن هناك حوالى 1300 طالب أردني يدرسون بالجامعات الحكومية المصرية خلال العام الدراسى الحالى، مؤكداً على تميز العلاقات المصرية الأردنية عبر التاريخ فى شتى المجالات خاصة التعليم العالى.

حضر اللقاء الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، السيد عطا رئيس قطاع التعليم، والدكتورة كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.

