شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجة بضرورة تدريب الفريق الطبى وتوفير فصائل الدم بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى أبورديس، فى إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام الكلى والرعاية المركزة واطمأنت على تقديم الخدمة الطبية للمرضى بجودة عالية، كما وجهت بتوفير علاج لمريضين من فيروس سى وصرفه من صيدلية المستشفى استجابةً لطلبهما، كما وجهت بتوفير كافة فصائل الدم ببنك الدم بالمستشفى للتعامل مع أى طارئ.

وأشار إلى أن الوزيرة حرصت خلال الزيارة على الاستماع لآراء ومقترحات الفريق الطبي بالمستشفى، ووجهتهم بضرورة التدريب والتعلم المستمر لمواكبة التغيرات الطبية المستمرة، مؤكدة على ضرورة العمل وفقاً لأدلة عمل إكلينيكية وبروتوكولات علاج موحدة طبقاً للمعهد القومى للتميز الطبى بإنجلترا، تزامناً مع المرحلة الجديدة التي تشهدها المنظومة الطبية.

وأضاف أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى وفقًا للمواعيد المحددة، لافتاً إلى أن الوزيرة شددت على مراعاة معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وقال "مجاهد"، إن وزيرة الصحة والسكان أكدت على اختبار كافة أنظمة الإلكتروميكانيك حيث يشمل المستشفى 46 سريرًا، وغرفتي عمليات، و3 ماكينات غسيل كلوي، و4 أسرة للعناية المركزة، و5 حضانات للأطفال، ومعملاً، وقسم أشعة، وبنك دم تخزيني، و8 عيادات خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية.

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