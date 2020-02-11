شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: تتبع 60 ألف شخص غادروا "ووهان" و نشروا كورونا بـ 400 مدينة بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن الآلاف من المسافرين قد نشروا فيروس كورونا من ووهان إلى حوالي 400 مدينة حول العالم، كما وصل عدد الضحايا الآن إلى ما لا يقل عن 1.013 شخص في ووهان،بحسب الصحيفة، وقال المسؤولون إن الفيروس أودى بحياة أول ضحية أمريكية ليلة الجمعة، وعلى أثر ذلك وصل خبراء منظمة الصحة العالمية أخيرًا إلى الصين، في محاولة لمساعدة السلطات هناك على احتواء تفشي المرض ودراسته.

وقالت الصحيفة، تم حجز أكثر من 3000 راكب وأفراد الطاقم في سفينة دايموند برنسيس Diamond Princess في اليابان، بعد اكتشاف إصابة 136راكبا على متن السفينة ، بينهم 23 أمريكيًا.

وقام الباحثون بجمع خريطة تبين كيف كان يمكن أن ينتشر فيروس كورونا من مركز تفشى الفيروس فى ووهان، حيث تبين أن المرض تسبب في مقتل أكثر من 1000 شخص في جميع أنحاء العالم، وفقًا لبيانات أعلنتها الحكومة الصينية مساء الاثنين.

ولقى ما مجموعه 103 أشخاص حتفهم في يوم واحد في مقاطعة هوبى الصينية يوم الاثنين، وهو أعلى عدد تم تسجيله للوفيات خلال يوم واحد، منذ بدء تفشي المرض في ديسمبر الماضى، ويأتي ذلك في نفس اليوم الذي وصل فيه أخيراً خبراء وعلماء من منظمة الصحة العالمية، إلى الصين لمساعدة المسئولين هناك على احتواء ودراسة المرض المتفشى، التي أصابت الآن 42.729 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء العالم.



تتبع 60 الف شخص غادروا ووهان الى العالم

وتُظهر خريطة أعدها باحثون بجامعة ساوثامبتون كيف أن 60 ألفًا من إجمالي 5 ملايين شخص سافروا من ووهان منذ بداية اندلاع المرض وقبل إغلاق المدينة بالكامل إلى مختلف دول العالم، حيث استخدم الباحثون مزيج بيانات تتبع الهاتف وتتبع الرحلات لتتبع مسارات المسافرين، والنتيجة هي خربشة من المسارات الحمراء إلى 382 مدينة في أماكن أخرى من الصين وفي جميع أنحاء العالم.

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وتوضح خريطة مبنية على بيانات من الطيران وبيانات تتبع الهواتف المحمولة من قبل باحثين في جامعة ساوثامبتون كيف أن 60 ألفًا غادروا ووهان بعد بدء تفشي الفيروس ولكن قبل إغلاق المدينة ، حيث توفي أكثر من 1000 شخص بسبب المرض المنتشرإلى 24 دولة على الأقل اعتبارا من يوم أمس الاثنين.



خطوط الاتصالات التى يتم تتبعها

وعلى صعيد آخر، حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن أكثر من 40 ألف حالة تم الإبلاغ عنها بالفعل بحلول ذلك الوقت من المحتمل أن تكون مجرد "قمة الجبل الجليدي"، لأنهم يتوقعون أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة أو بدون أعراض لم يتم تشخيصهم بعد مما أدى إلى التقليل من مجموع الأمراض في جميع أنحاء العالم.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، تفيد آخر الأرقام، أنه لا تزال الصين لديها الغالبية العظمى من حالات فيروس كورونا، بإصابة 42.268 شخص و 1011حالة وفاة، من بين هؤلاء المرضى، هناك أكثر من 7.300 في حالة " حرجة."

يوجد الآن 391 حالة خارج الصين مصابة بفيروس كورونا، في الولايات المتحدة، أصيب اثنان من أصل 12 مريضًا بفيروس كورونا من زوجاتهم..

على أمل لاحتواء الفيروس، تم إغلاق مدينة ووهان في 23 يناير، أغلق مسؤولو المدينة جميع الطرق والخروج، وتم إلغاء الرحلات القادمة والمغادرة، وتم إيقاف وسائل النقل العام تمامًا.



حالات الاصابة فى العالم

تقوم الولايات المتحدة الآن بإعادة توجيه جميع المسافرين الذين ذهبوا إلى الصين خلال الأسبوعين الماضيين عبر 11 مطارًا حيث سيتم فحصهم بحثًا عن أي دليل على أنهم قد يكونوا قد أصيبوا بفيروس كورونا، سيخضع أي شخص زار ووهان في الأيام الـ 14 السابقة لحجر صحي فدرالي إلزامي الأول من نوعه منذ 50 عامًا في الولايات المتحدة، في واحدة من 13 قاعدة عسكرية بالقرب من 11 مطارًا، قامت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بإجلاء مواطنين من مركز اندلاع المرض ووضعهم تحت الحجر الصحي الإلزامي.