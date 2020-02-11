ياسر قورة: مصر اقتحمت 6 ملفات خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي وعادت بقوة لحضن القارة السمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، إن الفترة التى تولت فيها مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى حققت العديد من النجاحات على صعيد القارة السمراء، فى مختلف القطاعات، وكان الهدف الأساسى هو لم شمل دول القارة الأفريقية، ووضع استراتيجية للتواصل خاصة بين الأجيال الجديدة، خاصة وأن مصر غابت 6 سنوات عن عضوية الاتحاد الأفريقي، ولكنها عادت بقوة وأحدثت طفرة حقيقية فى العديد من الملفات.

وأكد قورة، في بيان له، أن مصر لعبت دورا نشطا تمثل في العديد من المؤتمرات الدولية من أجل النهوض بالقارة السمراء ونشر سبل الأمن والأمان بها وإخراجها من الفقر، فعلى سبيل المثال نجحت في تحقيق التواصل بين الشباب على مستوى القارة، وعقدت الدولة المصرية ملتقى الشباب العربي الأفريقي، وتم تكوين منصة للشباب الأفريقي لعرض أفكارهم ومقترحاتهم المستقبلية من أجل تطوير القارة.

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وأوضح مساعد رئيس حزب الوفد السابق، أنه على صعيد محاربة الإرهاب ونزع فتيل الحرب والنزعات الدائرة بين عدد من الدول فى المنطقة، عُقدت قمة "الترويكا" في نهاية أبريل الماضي، من أجل مناقشة الحرب الدائرة في ليبيا، كما شارك وفد من الاتحاد الأفريقي في المشاورات الخاصة بتعديل قواعد المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، بهدف تحسين قواعد الاستثمار وجعلها أكثر فعالية.

وتابع: "أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي استغل الرئيس عبد الفتاح السيسى هذا المنصب خلال قمة "العشرين" التى عقدت في اليابان، في شهر يونيو، في محاولة للخروج باقتصاد القارة إلى منطقة أكثر تقدمًا".

وأضاف قورة، أن الاتفاق مع هواوى، جاء لتعزيز الشراكة بينها وبين الاتحاد في خمسة مجالات هي الاتصالات واسعة النطاق، والإنترنت، وتقنية الجيل الخامس، والذكاء الصناعي، والحوسبة على مستوى القارة، بالإضافة لقمة الاتحاد التى جاءت من أجل إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة بين الجانبين الأفريقي والإنجليزي في العديد من المشروعات الهامة للقارة السمراء.