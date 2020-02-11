عمدة مدريد يستجيب لحواس: سنبدأ في حماية معبد "ديبود" من الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بمعبد "ديبود"، إنه مندهش للعمل الجيد لإعادة بناء المعبد، وخاصة أنه في قلب العاصمة مدريد.

وأضاف حواس، حسب بيان: نحن سعداء بإهدائكم هذه الجوهرة لما قدتموه لمصر وشعبها، وذلك بمساهمتكم في إنقاذ معابد وقري النوبة، ولكن لابد من حماية المعبد من الأمطار وعوامل التعرية وذلك أفضل لكم ولنا بل للبشرية جمعاء، فهو ملك للعالم أجمع.

وأكمل حواس: لقد أهدت مصر 3 معابد أخرى لإيطاليا وأمريكا وهولندا وقامت هذه الدول بتغطية هذه المعابد ماعدا إسبانيا التي أغفلت ذلك.

وشرح لهم حواس خطه العناية بالمعبد المصري منذ عام 1968 وحتى اليوم.

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وقال عمدة مدريد: سنبدأ في تشكيل لجنة فوراً لدراسة كيفيه حماية معبد "ديبود" من الأمطار.

وأكدت وزيرة السياحة الأسبانية أن المعبد إذا لحقه الضرر من جراء الأمطار، وإذا انتزعه منا زاهي حواس لمصر فسيكون ذلك كارثياً على السياحة التي تستقبلها مدريد، لأن هذا المعبد هو درة آثار مدريد وأكثرها قدما وتاريخاً.

وأكد العمدة أن "حواس" أحرج المسؤلين ووضعهم في مأزق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس بمعبد "ديبود" وحضره العديد من السياسيين والصحفيين والاعلاميين،

وكان حواس، قد طالب منذ أيام أن يتم تغطية معبد "ديبود" في مدريد لحمايته من الطقس العاصف، وأكد: "أنه إذا لم تتم حماية المعبد، فيجب إعادة المعبد إلى مصر على الفور"؛ موضحًا أن العالم أجمع يهتم بالآثار المصرية ويحافظ عليها.​