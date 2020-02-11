"الوطنية للصحافة" تستدعي رئيس تحرير "المساء" بسبب الإساءة لـ"الصعايدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قررت الهيئة الوطنية للصحافة استدعاء خالد السكران رئيس تحرير المساء، وإجراء تحقيق عاجل حول ما نشر في الصحيفة.

وقالت الهيئة في بيان، ما نشر "يمس أهالينا في الصعيد الذين نحمل لهم كل الاحترام والتقدير، وقررنا اتخاذ إجراءات مشددة بحق كل من له علاقة بهذا الخبر المسيء".

واعتذرت الهيئة عن هذا الخطأ، وأكدت أنها ستقف بحزم ضد كل صور الإساءة وتدعو الزملاء في الصحف القومية إلى إعلاء شأن القيم والمبادئ ومواثيق الشرف الإعلامية.

وكانت الجريدة قد اتخذت قراراً بإيقاف مدير التحرير الذي تولى الإشراف على عدد يوم الاثنين الموافق 10 فبراير ومنعه من السهر لمدة شهر، لعدم التزامه بالدقة في نشر الخبر وخصم ثلاثة أيام من راتب محرر الخبر ومراجعته، واعتبرت الهيئة أن هذه الجزاءات غير كافية.​