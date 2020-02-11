"الإذاعة" تجهز خطة للاحتفال باليوم العالمي للراديو.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

اعتمدت منال أبوالوفا مدير عام إذاعة القاهرة الكبرى خطة للاحتفال باليوم العالمي للراديو 13 فبراير الجاري، من خلال محورين الأول توظيف فترات الهواء للاحتفال باليوم من خلال فقرات ربط وتنويهات وأغاني مطوعة للمناسبة والمحور الثاني البرامج المطوعة للتغطية وهي: ”ذكريات إذاعية - صور مضيئة - من دليل التليفون - روائع الشريفين - أبداع وإبداع - الفترات المفتوحة - تنويهات - أغاني للمناسبة”.

كما تضمنت الخطة ضم فترة مفتوحة صباحية بعنوان (صوت الناس) وتضم مجموعة من اللقاءات مع الزملاء القدامي بالإذاعة الذين خرجوا علي المعاش والمديرين السابقين للإذاعة حول سيرتهم في العمل الإذاعي وتأثيره علي شخصيتهم ودور الإذاعة في خدمة المجتمع وفترة مفتوحة في الظهيرة تضم مجموعة من اللقاءات مع مراسلي الصحف بالمحافظة حول دور الإعلام والإذاعة في تشكيل وجدان المجتمع.

فيما تقدم الفترة المسائية لقاءات مع مجموعة من قادة الرأي بالمجتمع حول دور الإذاعة وتأثيرها في ظل التقدم التكنولوجي ودور الإذاعة في حل مشاكل المجتمع وإنتاج برنامج خاص عن مسيرة عطاء الإعلاميين الراحلين من الإذاعة وإنتاج برنامج خاص عن تطور الإذاعة عبر الزمان والمكان.