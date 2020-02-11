بينها السياحة.. تكريم 10 سيدات أعمال ضمن مبادرة "عضو مجلس الإدارة المعتمد" الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

ينظم البنك الأوربي بالتعاون مع الاتحاد الأوربي بمصر، مساء الخميس المقبل، احتفالية لتكريم خريجات شهادة "عضو مجلس الإدارة المعتمد" والتي تم تنظيمها بين الجانبين وذلك في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

جاءت الدورة التدريبية بمبادرة من الجانبين "البنك الأوربي والاتحاد الأوربي" لتعزيز المشاركة النشطة للمرأة وتمثيلها في مجالس إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الإدارية الأخرى، واكتسبت سيدات الأعمال المشاركات في التدريب نظرة متعمقة للواجبات الرئيسية والأدوار والمسئوليات القانونية لمجلس الإدارة والتي ستعزز دور المرأة في حوكمة الشركات وكيفية تحسين فعاليتها.

وبحسب بيان للسياحة، تقدم للمبادرة الكثير من سيدات الأعمال من المجالات المختلفة، وبعد عدة اختبارات ودراسات وقع الاختيار على 10 سيدات من الرموز النسائية بمجتمع الأعمال المصري في عدة مجالات.​