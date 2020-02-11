ضبط 190 طن أعلاف وأسمدة زراعية محظور تداولها داخل 8 مصانع بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط 8 من مالكي المصانع لحيازتهم 109 أطنان أعلاف حيوانية وداجنة، و81 طن أسمدة زراعية مغشوشة ومحظور تداولها في الأسواق بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسماعيلية مفادها قيام أصحاب 9 مصانع للأعلاف والأسمدة والمبيدات الزراعية بدون ترخيص ببيع أعلاف مغشوشة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر بدائرة مركز القنطرة غرب بأمن الإسماعيلية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف تلك المصانع بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسماعيلية أسفرت عن ضبط 109 أطنان أعلاف حيوانية وداجنة "مواد خام، منتج نهائي" مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة معدة للتداول 81 طن منتج نهائي لأسمدة زراعية ومبيدات آفات حشرية مغشوشة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر محظور تداولها وغير مسجلة بوزارة الزراعة) بـ 8 مصانع .

كما تم ضبط سيارتين نقل مُحمل عليها كمية من تلك الأعلاف والأسمدة الزراعية، تم التحفظ على المضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.