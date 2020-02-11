26 فبراير.. الحكم في دعوى حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع نفقة نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
حجزت محكمة أسرة المعادي، اليوم الثلاثاء، الحكم في الدعوى التي أقامتها ابتسام علاء، طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، تطالب بحبس لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفا و750 جنيها، متجمد نفقة نجله لجلسة 26 فبراير الجاري.
وكان هيثم حمد الله، محامى طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلى السابق، أقام دعواه، قال فيها إن اللاعب يمتنع عن سداد 6000 وخمسين جنيها شهريا، بواقع 6000 نفقة مأكل وملبس، وخمسين جنيها بدل فرش وغطاء، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، ابتداء من 1 يناير 2018، وذلك لمدة 15 شهرا.
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