فشل في سرقته فذبحه.. حبس المتهم بقتل عامل سنترال بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس بائع متجول 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل عامل سنترال بمنطقة فيصل، بعدما فشل في سرقته.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على أسبابها.

كانت النيابة قررت تشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك، واستدعاء شهود الواقعة لسماع أقوالهم.

كان المتهم الذي يعمل بائعًا ببولاق تنكر في زي امرأة منتقبة، ودخل محل عمل المجني عليه متخفيًا، وحاول سرقة مبلغ مالي كبير، وحدثت مشادة بينهما، طُعن على إثرها المجني عليه في الرقبة بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزة الجاني.