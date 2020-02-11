"الوطنية للانتخابات": لم نتلق شكاوى بشأن سير انتخابات مقعدي "الجيزة وملوى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة عمليات الهيئة لم تتلق حتى الآن أية شكاوى أو ملاحظات تتعلق بسير العملية الانتخابية في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتي الجيزة وملوى بالمنيا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، على انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان بالدائرتين.

وأضاف أن غرفة عمليات الهيئة تتابع سير عملية الاقتراع للوقوف على أي عقبات قد تواجه العملية الانتخابية سواء إذا كانت متعلقة بالناخب أو بمن يديرون الانتخابات.

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وفتحت جميع اللجان الانتخابية بالجيزة وملوى بالمنيا، أبوابها اليوم في التاسعة صباحًا دون تأخير، وتستمر عملية الاقتراع على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، لاختيار نائبين للدائرتين بعد وفاة شاغليهما بالبرلمان.

ويشرف على الانتخابات حوالي 300 قاضٍ، ويعاونهم 1000 من الموظفين.

ويتنافس على الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتي الجيزة 4 مرشحين، وثمانية على مقعد ملوي في المنيا.