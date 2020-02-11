تفاعلي| في ذكرى التنحي.. مبارك ورموز نظامه "براءة وتصالح وسجن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قبل 9 سنوات، أعلن الرئيس الأسبق حسني مبارك في مثل هذا اليوم، 11 فبراير 2011، تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية عقب احتجاجات مليونية على حُكمه.

وبعد أشهر قليلة من تنحيه، بدأت محاكمة مبارك ورموز نظامه من الوزراء ورجال الأعمال، انتهت بالبراءة لبعضهم والسجن لآخرين ومنهم من نجا بالتصالح مع الدولة.

"الخليج 365" يرصد في التفاعلي التالي رموز نظام مبارك الذين تصالحوا مع الدولة:

وعوقب مبارك وآخرين من وزرائه بالسجن فيما يُحاكم آخرين حتى الآن:

كما حصل مبارك وعدد من وزرائه على أحكام بالبراءة في قضايا أخرى كالتالي: