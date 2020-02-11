سقوط نصاب استولى على أموال 3 مواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا في طنطا، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الغربية، لقيامه بالاشتراك مع آخر بالنصب والاحتيال على 3 مواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.

تلقى فرع إدارة بوسط الدلتا من 3 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، بلاغا بقيام شخصين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم وتوفير فرصة عمل لهم بالخارج، إلا أنهما لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، أحدهما متواجد حالياً خارج البلاد، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج متخذان من تواجد أحدهما بالخارج ستاراً لممارسـة نشاطهما الإجرامي، والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية قدرها (120,000) كمقدم لمبلغ (200,000 جنيه) بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرصة عمل لهم، إلا أنهما لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم ضبط المشكو في حقه المتواجد داخل البلاد، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.