ضبط عاطلين بحوزتهما ربع كيلو هيروين بمصر القديمة ومدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على عاطلين بحوزتهما حشيش وهيروين بمنطقتي مصر القديمة ومدينة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "ك.ن"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة مصر القديمة، سبق اتهامه في 10 قضايا أخرهم 13952 لسنة 2018م مصر القديمة "مخدرات" حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 150 جرام، 200 جنيه، هاتف محمول.

وضُبط متهما آخر يدعى "أ.ع"، 21 سنة، عاطل، مقيم بمدينة نصر أول حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام، مبلغ مالي 200 جنيه، هاتف محمول.

حُررت المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.