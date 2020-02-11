عاطل يفتح النار على رواد مقهى خلال مشاهدة مباراة كرة قدم في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

فتح عاطل وآخر النيران على رواد مقهى بدشنا بمحافظة قنا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخران، بدافع الانتقام لشقيقه بعد أن ضبطته الشرطة على المقهى منذ عام، وألقي القبض على المتهم.

تلقى مركز دشنا بلاغا بإطلاق أعيرة نارية ومقتل عامل 31سنة، مقيم نجع القاضي التابع لذات القرية" إثر إصابته بعيار ناري بالرأس وإصابة كلاً من عامل 47 سنة، طالب 17 سنة، مقيمان نجع الزنيقة التابع لذات القرية؛ بأعيرة نارية متفرقة حال تواجدهم بمقهى بدائرة المركز.

وقرر مالك المقهى أنه أثناء تواجده بالمكان محل عمله ومجموعة من الأشخاص بالمقهى لمشاهدة مباراة كرة قدم فوجئوا بشخصين مجهولان يستقلان دراجة نارية وأطلقا أعيرة نارية من سلاح بحوزتهما تجاه المقهى وهربا، مما نتج عنه وفاة وإصابة السالف ذكرهم.

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و توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل والسابق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص"، وعاطل، 36 سنة والسابق اتهامه في 14 قضية "قتل عمد، شروع في قتل، سلاح بدون ترخيص، إتلاف مزروعات"، مقيمان بقرية أبو دياب شرق دائرة المركز .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهم الأول وبحوزته (بندقية آلية و 7 طلقات من ذات العيار - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") .

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بها واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب بدافع الانتقام وقرر أنه منذ عام تقريباً تم ضبط شقيقه عاطل 33 سنة مقيم بذات الناحية" حال تواجده بالمقهى محل الواقعة والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي ( شروع في قتل – قتل عمد ) وأنه في سبيل تنفيذ مخططه اتفق مع المتهم الثاني على التوجه إلى المقهى بتاريخ الواقعة مستقلان دراجته النارية "المضبوطة بحوزته" قيادة المتهم الثاني وقام بإطلاق أعيرة نارية من السلاح المضبوط بحوزته مما نتج عنه وفاة وإصابة إثنين من رواد المقهى.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.