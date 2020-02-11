مباحث المصنفات تشن حملة مكبرة على محال وسط البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حملة أمنية مكبرة استهدفت عددا من المقاهي والكافتيريات وشركات الدعاية والإعلان بدائرة قسم شرطة عابدين.

أثناء قيام العميد عماد أبو ستيت، رئيس مباحث المصنفات الفنية، بحملة بدائرة قسم شرطة عابدين لضبط المتعاملين؛ تمكنوا من ضبط "ع. ع" مسئول عن محل للإلكترونيات بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت مخالفًا بذلك قانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية رقم 82 لسنة 2002م.

وعثر بداخل المحل على المضبوطات التالية عدد 100 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، عدد 2 وصلة انترنت لاسلكي واي فاي، عدد 1 فلاشه محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة.

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كما تمكنوا من ضبط المدعو "م. ع" مسئول عن محل سات وأن للإلكترونيات عبد السلام عارف دائرة قسم شرطة عابدين، لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت.

وعثر بداخل المحل على المضبوطات التالية عدد 150 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، عدد 70 وصلة انترنت لاسلكي واي فاي، عدد 1 فلاشه محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة.

وبمواجهتهما أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النياية العامة.