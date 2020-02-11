مصر | تجديد حبس متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس شمياء عشماوي، 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة، في اتهامها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، لترويج أخبار من شأنها تكدير السلم العام، ومشاركة جماعة الإخوان الإرهابية في تحقيق أهدافها.