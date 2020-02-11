مصر | مشادة بين أعضاء الدفاع أمام المحكمة في قضية "قتل طالب الرحاب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشادة بين أعضاء الدفاع أمام المحكمة في قضية "قتل طالب الرحاب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، لدفاع المتهمين في محاكمة المتهم أشرف حامد علي، وابنته حبيبة، و6 متهمين آخرين، لإتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل طالب الرحاب".

وأوضح المحامى ناصر عويس، أحد دفاع المتهمين من الخامس إلى الثامن، أن مجرى تحريات المباحث أكد في شهادته أمام هيئة المحكمة، بأن المتهمين من الخامس إلى الثامن استدرجا المجنى عليه بنية تأديبه أو الانتقام منه، وليس قتله.

وحدثت مشادة بين المحامي ناصر عويس، ومحامى المتهمين الأول والثاني، بسبب محاولة دفاع المتهمين تأجيل القضية، وتعطيل الفصل بالدعوى، كما طالبا عويس بإخلاء سبيل موكليه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين معتصم أحمد عبد الرحمن، وحسام الدين فتحى.

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قد أحال المتهمين أشرف حامد، 55 سنة، صاحب مكتب مقاولات، وابنته حبيبة، 20 سنة، طالبة، ومحمد يحيي النحلاوي، 20 سنة، "سائق"، وباسم محمد نشأت شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، وسيد رمضان علي إبراهيم، وشهرته "سيد سيكا"، 40 سنة، سائق، ومجدي عبد السلام أبو سريع، 40 سنة، "سفرجي"، ووليد حربي محمد اليسري، 32 سنة، "سائق"، وشقيقه أحمد، 21 سنة، عامل، "محبوسين"، إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أنه في 19 أغسطس الماضي بدائرة قسم الشروق، قتلوا المجني عليه بسام أسامة محمد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا المتهمين: "الأول، والثانية، والثالث" النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجني عليه بها، وأعد صندوق خشبي وحبال وشريط لاصق بينما قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة.