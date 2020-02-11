مصر | بالأسماء.. تجديد حبس 33 متهما بالانضمام للجماعة الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تجديد حبس 33 متهما بالانضمام للجماعة الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تجديد حبس عدد 33 متهما، 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

1. أنس محمد عبد الفتاح محمد إسماعيل (ديرب)2. أحمد مصطفى على (ديرب)3. محمد صابر أحمد محمد على (أبوحماد)4. مصطفى صلاح عبدالحميد (أبوحماد)5. حسام إبراهيم محمد (أبوحماد)6. أحمد السيد خليل مصطفى (أبوحماد)7. رضا سليم عبدالله (أبوحماد)8. محمد جمال عبدالناصر (أبوحماد)9. محمد رجب عبدالله (أبوحماد)10. محمد حسن محمد علي (أبوحماد)11. وليد محمد احمد ابراهيم (أبوحماد)12. رضا محمد منصور (أبوحماد)13. عاطف عبدالله محمد (أبوحماد)14. محمد ربيع الصادق عطيه (أبوحماد)15. أحمد محمد عبدالجليل (العاشر)16. محمود يوسف عبدالمقصود (العاشر)17. كمال أيوب (العاشر)18. محمد خيري الجنيدي (العاشر)19. الطاهر ربيع الطاهر محمد (الزقازيق)20. عبدالكريم محمد عبدالكريم (الزقازيق)21. أحمد سعيد أحمد عبده (الزقازيق)22. هشام مصطفى خليل (الزقازيق)23. السيد ابراهيم الدسوقى (الزقازيق)24. أحمد مصطفى خليل (الزقازيق)25. أحمد عصام الدين محمد علي (الزقازيق)26. عصام محمد محمد سالم (الزقازيق)27. مصطفى علي عبداللطيف (الزقازيق)28. السيد محمد شحاتة القزاز (الزقازيق)29. محمد مصطفى رفاعي (الزقازيق)30. عمار عبدالله محمد (الزقازيق)31. محمد أحمد فهمى كيلاني (الزقازيق)32. خالد حسن سعد عبدالعزيز (الزقازيق)33. معاذ محمد علي علي (الزقازيق)

ووجهت النيابة لهم، تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.