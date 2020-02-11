مصر | حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق في مدينة نصر

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قررت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لحيازته 100 جرام من مسحوق "الهيروين" قبل ترويجها في محيط منطقة القسم.

البداية عندما تمكنت قوة من إدارة مكافحة المخدرات، بضبط "أ.ع"، 21 سنة، عاطل، بحوزته 100 جرام من مسحوق"الهيروين"، ومبلغ مادي 200 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعه، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التخقيقات.