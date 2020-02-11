مصر | سقوط عاطل وزوجته لاتجارهما في المخدرات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عاطل وزوجته لاتجارهما في المخدرات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الجيزة، من ضبط زوجين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وعثر بحوزتهما على 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم إسلام سمير قسم شرطة ثاني أكتوبر، بقيام عاطل، وزوجته، سبق اتهامها في قضية أموال عامة، مقيمان بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، أعدت مأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، وتم ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي قيادة الأول وملك الثانية، وبحوزتهما 4 طرب لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالي قدره 27900 جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.