مصر | النيابة تحقق مع المتهمين بقتل مسن وسرقته في العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تحقق مع المتهمين بقتل مسن وسرقته في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع المتهمين الثلاثة، في واقعة مقتل مسن في عقده السادس من العمر داخل شقته بمنطقة العجوزة، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن وراء ارتكاب الواقعة، الخادمة التي كانت تتردد عليه من الوقت للآخر، والتي خططت لسرقته نظرًا لحيازته مبالغا مالية، فيما قررت سرقة محتويات الشقة، متفقة مع زوجها وصديقتها، لتنفيذ جريمتهم.

وأفادت التحقيقات، بأن الرجل المسن كان مقيد اليدين ومخنوقًا، وبه آثار كدمات متفرقة بجسده.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على فتاتين وشاب في واقعة مقتل مسن بالعجوزة.

