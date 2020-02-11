مصر | "3 جثث وناجي".. شاهد يروي تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "3 جثث وناجي".. شاهد يروي تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أول شاهد عيان، في واقعة "مذبحة حدائق الأهرام"، والذي يقطن بالشقة المواجهة للشقة التي شهدت الجريمة، إنه يقطن بالعقار منذ ٦ أشهر وأنه حوالي الساعة ٣ من فجر يوم الواقعة، سمع أصوات تخبيط عالية، في البداية لم يهتم بشئ، ولكن عقب رجوع أخيه من العمل وجد شخصين يقومان بتخبيط على باب المقاول، وبسؤال أخي لهم "هو في حاجة" ذهبوا على الفور.

وتابع شاهد العيان، في تصريحات إلى "الخليج 365": "أنه بعد نصف ساعة عاد أخي للشقة وبتسلقه لسلم العقار وجد الطفل أدهم يفتح باب الشقة ويقوله (إلحق ماما واقعة في البلكونة على الأرض) بالإضافة إلى حالة الطفل الهيسترية، فوجدت أخي يناديني لملاحقة الموقف والدخول للشقة".

وأضاف "صبري"، أنه بمجرد دخولنا للشقة وجدنا الأم بكامل ملابسها وحول رقبتها الكوفية، معتقدًا أنها فاقده الوعي، وعلى الفور قمنا بمناداة حارس العقار، وطلبنا الإسعاف، وبوصولهم قالوا "إن السيدة توفت" فذهب الحارس لطلب الشرطة، وبالمصادفة عثر حارس العقار على جثة الأب والطفلة الرضيعة بالمنور.

واستمعت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لأقوال والدة الزوجة "المجني عليها"، في واقعة مذبحة حدائق الأهرام، إذ أفادت بأن نجلتها وتدعى "إيمان"، تزوجت من زوجها "أشرف.ص"، منذ سنوات، لافتة إلى أنها الزوجة الثانية له، وكانت تربطه بها علاقة حب قوية.

وقالت والدة المجني عليها في أقوالها، إن نجلتها كانت تمر بحالة نفسية سيئة مؤخرًا، نظرًا لمرور زوجها بحالة نفسية نتيجة تراكم الديون عليه، التي بلغت ٣٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم سداد الأرباح الشهرية للمواطنين، مشيرة إلى أنه كان يفكر في الانتحار.