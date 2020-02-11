أخبار مصر | عاجل.. سرقة مستشفى الإسماعيلية العام رغم تعاقدها مع شركة أمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سرقة مستشفى الإسماعيلية العام رغم تعاقدها مع شركة أمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علمت "الخليج 365"، من مصادر مطلعة، بسرقة مستشفى الإسماعيلية العام، رغم تعاقد المستشفى مع شركة أمن.

وأضافت المصادر، إلى "الخليج 365"، أنه تم سرقة معدات ومحولات كهربائية، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي بالمستشفى.

وتابعت، أن المستشفى تنتظر فتح تحقيق عاجل في الواقعة وتفريغ الكاميرات ومحاسبة كافة المقصرين، وفسخ التعاقد مع شركة الأمن بعد فشلها في أداء مهمتها.